Вашингтон готов содействовать переговорам по мирному договору между Ереваном и Баку

США по-прежнему настроены на содействие армяно-азербайджанским переговорам. Такое заявление сделал сегодня пресс-секретарь Госдепа.

Руководство США остается нацеленным на содействие в переговорах между Азербайджаном и Арменией, сообщил пресс-секретарь Госдепартамента Мэтью Миллер.

"Мы продолжаем контакты с руководством обеих стран и выражаем готовность способствовать установлению достойного и прочного мира"

– дипломат

По словам Миллера, большое значение имеют переговоры напрямую между сторонами, в ходе которых участники могли бы обсудить имеющиеся проблемы и решать их, действуя на благо региона, – таким образом Баку и Ереван могли бы прийти к прочному соглашению.

"Мы готовы содействовать этим переговорам. Мы видели, что другие страны предлагали свою роль в этом процессе... Как и раньше, мы готовы содействовать этим переговорам, и приветствуем такие усилия других стран"

– представитель Госдепа

Напомним, накануне в Вашингтоне должна была пройти встреча глав МИД Азербайджана и Армении. Однако после необоснованных, односторонних и предвзятых заявлений помощника госсекретаря Джеймса О'Брайена Азербайджан не счел возможными эти переговоры.