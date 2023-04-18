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В Узбекистане появилась новая нефтебаза

В Узбекистане появилась новая нефтебаза
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Еще одна нефтебаза открылась в Узбекистане. Она разместилась в  аэропорту Ташкента и будет использоваться для хранения топлива для АЗС.

Новый нефтяной терминал начал работать в Ташкенте, его запустила крупная нефтегазовая компания Узбекистана Saneg.

Нефтебаза находится на территории ташкентского аэропорта. Ее емкость составляет 12 тыс кубометров, всего терминал по хранению и распределению нефтепродуктов включает шесть резервуаров. Терминал за сутки способен реализовывать 1,5 тыс т нефтепродуктов, он будет обеспечивать Ташкент и область бензином и дизельным топливом. Поставки будут осуществляться на АЗС оперативно - в течение часа.

В основном нефтебаза будут использоваться для разгрузки и перевалки железнодорожных цистерн со светлыми нефтепродуктами с Ферганского НПЗ.

Узбекистан начинает строить &quot;Новый Ташкент&quot;

Узбекистан начинает строить "Новый Ташкент"

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