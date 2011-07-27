Вестник Кавказа

В Турции открылось ночное посещение Памуккале и Эфеса

В Турции открылось ночное посещение Памуккале и Эфеса
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Турции первые достопримечательности под открытым небом начали принимать туристов в вечерние часы. Увидеть в вечернее время с красивой подсветкой можно древние города-музеи Эфес и Памуккале.

От заката и до полуночи начали принимать гостей некоторые достопримечательности Турции под открытым небом.

Возможность побывать в туристических местах в вечерние часы привлечет туристов, которым слишком жарко для экскурсий днем, а также тех, кто все светлое время суток предпочитает проводить на пляже.

В апреле работать в темное время суток стали античный Эфес на Эгейском побережье и Памуккале. В будущем ночные посещения станут доступны и на других туристических объектах в Турции.

Программа ночных посещений достопримечательностей запущена министерством культуры и туризма страны. Ожидается, что нововведение позволит нарастить поток посетителей туристических объектов на 25-30%.

Посещение в вечерние часы может быть интересным и тем, кто уже бывал в Памуккале и Эфесе, в темноте древние сооружения красиво подсвечиваются системой светодиодов.

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