В Туапсинском районе подсчитали ущерб от паводков

Сели, дожди и прочие природные катаклизмы нанесли Туапсинскому району Сочи ущерб на сумму свыше 200 млн рублей, причина этого – в слабом контроле за состоянием инфраструктуры района, а также состоянием рек региона.

Ущерб от паводков в 2023 году в Туапсинском районе оценивается в сумму свыше 300 млн рублей, сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы от Краснодарского края Сергей Алтухов.

"Весь прошлый год выдался непростым с точки зрения погодных катаклизмов, зимний сезон тоже отмечен сходами селей и подъемом уровня рек"

- Сергей Алтухов

Также парламентарий рассказал об итогах рабочей встречи, в которой принял участие вице-губернатор Кубани Роман Лузинов, курирующий земельные и экологические вопросы, передает "АиФ-Юг".

В ходе встречи вице-губернатор подчеркнул, что властям района предстоит провести очистку от мусора и поваленных деревьев, но и указал на причины всех этих катаклизмов – это отсутствие комплексного подхода к контролю состояния рек и гидротехнических сооружений.