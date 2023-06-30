В Северной Осетии будут выпускать препараты для лечения онкологии

Опубликовано: 23:45, 30 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Североосетинское фармакологическое предприятие "ПМК-Фарма" уже в 2025 году начнет выпускать дефектурные препараты для лечения онкологических заболеваний: на базе нового завода, который построят для этого, также будут проводиться научные исследования.

В Северной Осетии в 2025 году планируют наладить выпуск препаратов из списка дефектурных для лечения онкологических заболеваний, для этой цели в регионе будет построен новый завод, сообщил сегодня гендиректор ООО "ПМК-Фарма" Олег Битиев.

"Нами… было закуплено оборудование от ведущих мировых производителей. Уже определено место строительства будущего завода и ведется регистрация дефицитных препаратов, входящих в перечень жизненно важных лекарственных средств. Производство планируется запустить в начале 2025 года", - рассказал Битиев, передает ТАСС.

Завод строится на средства инвестора, он будет производить до 5 млн упаковок препаратов в год, а сырье для них будет закупаться в Индии. Уже регистрируются пять препаратов, три из которых - онкологические, которые пока в России производятся в малых объемах.

Также на предприятии будут проводить научные изыскания – они будут координироваться с фармацевтическим факультетом СОГУ имени К.Л.Хетагурова. В перспективе завод организует международную кооперацию в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с Арменией, где уже работает аналогичное предприятие.