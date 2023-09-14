В Саудовской Аравии осуществили казнь двух военнослужащих

В саудовском городе Таиф казнили двух военнослужащих королевства, арестованных 6 лет назад по делу о госизмене. Суд решил, что они не исполнили приказ и отказались защищать интересы нации.
В Саудовской Аравии привели сегодня в исполнение смертный приговор в отношении двух военнослужащих, обвиняемых в госизмене. Об этом сказано в сообщении Минобороны королевства.
В документе сказано, что подполковника и сержанта ВС Саудовской Аравии арестовали и приговорили к казни в 2017 году. Согласно постановлению суда, они виновны в госизмене, неисполнении приказа и отказе защищать интересы нации.
В ведомстве заметили, что мужчины признали свою вину.
Смертная казнь состоялась в городе Таиф, расположенном на юго-западе страны.