В Саудовской Аравии осуществили казнь двух военнослужащих

Опубликовано: 21:52, 14 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт министерства внутренних дел Саудовской Аравии

В саудовском городе Таиф казнили двух военнослужащих королевства, арестованных 6 лет назад по делу о госизмене. Суд решил, что они не исполнили приказ и отказались защищать интересы нации.

В Саудовской Аравии привели сегодня в исполнение смертный приговор в отношении двух военнослужащих, обвиняемых в госизмене. Об этом сказано в сообщении Минобороны королевства.

В документе сказано, что подполковника и сержанта ВС Саудовской Аравии арестовали и приговорили к казни в 2017 году. Согласно постановлению суда, они виновны в госизмене, неисполнении приказа и отказе защищать интересы нации.

В ведомстве заметили, что мужчины признали свою вину.

Смертная казнь состоялась в городе Таиф, расположенном на юго-западе страны.