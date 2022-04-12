В Шали построят первый в Чечне корт для падел-тенниса. Он расположится в новом парке, который в следующем году разобьют в центре города.

В чеченском Шали появится корт для падел-тенниса. Он будет оборудован в парке «Молодежный».

«В числе проектов, запланированных к реализации в 2025 году, парк „Молодежный“. Парк позволит не только создать дополнительные условия для активного отдыха, но и [будет способствовать] повышению эстетической привлекательности города»

– замминистра строительства, ЖКХ и энергетики Чечни Алиа Ибрагимова

Планируемый парк «Молодежный» в Шали символизирует не только развитие спорта, но и стремление к улучшению городской инфраструктуры. В парке будут созданы условия для активного отдыха, предполагая наличие различных спортивных площадок, детских игровых зон и мест для проведения культурных мероприятий.

Создание корта для падел-тенниса в парк является логичным шагом для привлечения молодежи к физической активности. Падел-теннис зарекомендовал себя как доступный и интересный вид спорта, который может освоить любой желающий, независимо от уровня подготовки.

Кроме создания условий для спортивного досуга, новый парк также будет способствовать повышению эстетической привлекательности Шали. Правильное озеленение, современные элементы дизайна и комфортные зоны для отдыха вкупе со спортивными объектами создадут гармоничное пространство.