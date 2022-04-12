Вестник Кавказа

В Шали построят первый в Чечне корт для падел-тенниса

В Шали построят первый в Чечне корт для падел-тенниса
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Шали построят первый в Чечне корт для падел-тенниса. Он расположится в новом парке, который в следующем году разобьют в центре города.

В чеченском Шали появится корт для падел-тенниса. Он будет оборудован в парке «Молодежный».

«В числе проектов, запланированных к реализации в 2025 году, парк „Молодежный“. Парк позволит не только создать дополнительные условия для активного отдыха, но и [будет способствовать] повышению эстетической привлекательности города»

– замминистра строительства, ЖКХ и энергетики Чечни Алиа Ибрагимова

Планируемый парк «Молодежный» в Шали символизирует не только развитие спорта, но и стремление к улучшению городской инфраструктуры. В парке будут созданы условия для активного отдыха, предполагая наличие различных спортивных площадок, детских игровых зон и мест для проведения культурных мероприятий.

Создание корта для падел-тенниса в парк является логичным шагом для привлечения молодежи к физической активности. Падел-теннис зарекомендовал себя как доступный и интересный вид спорта, который может освоить любой желающий, независимо от уровня подготовки.

Кроме создания условий для спортивного досуга, новый парк также будет способствовать повышению эстетической привлекательности Шали. Правильное озеленение, современные элементы дизайна и комфортные зоны для отдыха вкупе со спортивными объектами создадут гармоничное пространство.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
875 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

На модернизацию крупной подстанции потратят миллиард рублей в Чечне

На модернизацию крупной подстанции потратят миллиард рублей в Чечне

Урожай кукурузы собирают в Чечне

Урожай кукурузы собирают в Чечне

Кубань и Чечня вошли в топ-10 самого дорогого чека на отдых

Кубань и Чечня вошли в топ-10 самого дорогого чека на отдых

Чеченский ансамбль «Нохчо» выступит в Москве

Чеченский ансамбль «Нохчо» выступит в Москве

Девушка из Чечни передала деньги на помощь боевикам

Девушка из Чечни передала деньги на помощь боевикам

Газопровод на Северном и Южном Кавказе обновил &quot;Газпром&quot;

Газопровод на Северном и Южном Кавказе обновил "Газпром"

На известного блогера из Чечни завели дело

На известного блогера из Чечни завели дело

Пожарные спасли юного велосипедиста в Чечне

Пожарные спасли юного велосипедиста в Чечне

Чечня принимает фестиваль национальных театров &quot;Федерация&quot;

Чечня принимает фестиваль национальных театров "Федерация"

Чечня примет соревнования по парашютному спорту

Чечня примет соревнования по парашютному спорту

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы