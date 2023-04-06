В России выявили более 9 тысяч новых больных коронавирусом за сутки

Опубликовано: 12:26, 6 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

За минувшие сутки число новых заболевших коронавирусом в России возросло до 9 371 человека, болезнь снова идет в рост – днем раньше в стране было зафиксировано чуть больше 8,5 тысяч новых заболевших.

Суточное число заболевших коронавирусом в России снова растет: за минувшие сутки число заболевших увеличилось на 9 371 человека, это на 700 человек больше, чем сутками ранее. Умерли от последствий болезни 39 человек, здесь тоже есть рост, сообщили сегодня в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Наиболее заметен рост новых пациентов в Москве – за сутки болезнь подхватили 1 589 человек, это на 70 человек больше, чем накануне. В Санкт-Петербурге наблюдается спад – тут лишь 862 заболевших, что почти на 100 человек меньше, чем днем ранее - 947 новых пациентов. Зато растет число новых пациентов в Московской области – здесь их 213, на 50 больше, чем накануне. В Краснодарском крае заражен еще 201 человек, 191 новый инфицированный в Ставропольском крае, в Крыму 80 заболевших за сутки.

Заметно лучше ситуация в северокавказских республиках. В Кабардино-Балкарии 9 (2) новых заболевших, в Дагестане, как и в Карачаево-Черкесии, лишь по шесть новых пациентов – снижение более чем в два раза, в Адыгее заболели 11 человек, в Чечне четверо инфицированных, в Ингушетии всего один, в Северной Осетии – восемь новых заболевших.

Днем раньше в стране зарегистрировали 8 636 случаев заражения и 36 смертей, всего с начала пандемии заразились 22 689 110 россиян, умерли от последствий болезни 397 459 человек. Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 10 879, до 22 060 308 человек.

За сутки в больницы госпитализировали 1 155 заболевших, днем ранее их было 1 294 человека.