В озере на востоке Грузии утонул мальчик

Опубликовано: 2:35, 16 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В районе Тианети на востоке Грузии утонул подросток. Трагедия случилась на озере Сионе.

В озере в районе Тианети, расположенном в восточной части Грузии, утонул мальчик. Об этом сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями.

Случай произошел на озере Сионе. Подросток пришел к водоему, чтобы искупаться. Он зашел в воду и начал плавать, однако в какой-то момент исчез.

Мальчика начали искать спасатели и водолазы. Его тело было найдено после нескольких часов поиска. Устанавливаются причины произошедшего.