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В озере на востоке Грузии утонул мальчик

В озере на востоке Грузии утонул мальчик
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В районе Тианети на востоке Грузии утонул подросток. Трагедия случилась на озере Сионе.

В озере в районе Тианети, расположенном в восточной части Грузии, утонул мальчик. Об этом сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями.  

Случай произошел на озере Сионе. Подросток пришел к водоему, чтобы искупаться. Он зашел в воду и начал плавать, однако в какой-то момент исчез.

Мальчика начали искать спасатели и водолазы. Его тело было найдено после нескольких часов поиска. Устанавливаются причины произошедшего.

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