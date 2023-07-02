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В Назрани открыли новый детский сад

В Назрани открыли новый детский сад
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Назрани состоялось открытие нового детского сада. Дошкольное учреждение рассчитано на две с лишним сотни мест

В Назрани появился новый детский сад. Об этом рассказали в пресс-службе главы Ингушетии.

Церемонию открытию вместе с руководителем республики Махмудом-Али Калиматовым посетил глава министерства просвещения России Сергей Кравцов.

Новое дошкольное учреждение способно вместить 220 мальчишек и девчонок, его возвели в рамках нацпроекта "Демография".

Детсад оснащен всем необходимым для развития детей. Помимо комнат для сна и пищеблока, в нем также есть игровые помещения, музыкальный, актовый и спортивный залы.

 

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