В Назрани открыли новый детский сад

Опубликовано: 2:45, 2 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Назрани состоялось открытие нового детского сада. Дошкольное учреждение рассчитано на две с лишним сотни мест

В Назрани появился новый детский сад. Об этом рассказали в пресс-службе главы Ингушетии.

Церемонию открытию вместе с руководителем республики Махмудом-Али Калиматовым посетил глава министерства просвещения России Сергей Кравцов.

Новое дошкольное учреждение способно вместить 220 мальчишек и девчонок, его возвели в рамках нацпроекта "Демография".

Детсад оснащен всем необходимым для развития детей. Помимо комнат для сна и пищеблока, в нем также есть игровые помещения, музыкальный, актовый и спортивный залы.