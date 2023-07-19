В Магасе откроется государственная филармония

Опубликовано: 2:45, 19 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Пятиэтажное здание государственное филармонии распахнет двери в Магасе. Посетителей ждут просторные фойе, уютные буфеты, и конечно прекрасный зрительный зал.

В Магасе откроет свои двери новая филармония. Планируется, что в этом году стартует первый этап строительства.

Как прокомментировали в администрации города, одновременно на встречу с прекрасным смогут прийти более 700 человек. В пятиэтажном здании, кроме сцены и зрительного зала, будут размешаться распределительный и кассовый вестибюли, а также буфет и гардероб.

"В Магасе в текущем году начинается строительство нового здания государственной филармонии. Объект контрактной стоимостью свыше 1 млрд 828 млн рублей начнут возводить в 17-м микрорайоне города. В 2023 году на начальный этап строительных работ планируется направить 157 млн рублей"

- пресс-служба администрации

В администрации отметили, что к настоящему моменту была подготовлена проектно-сметная документация, также определен участок земли, на котором будет строиться филармония.