В Магасе откроется государственная филармония

В Магасе откроет свои двери новая филармония. Планируется, что в этом году стартует первый этап строительства.
Как прокомментировали в администрации города, одновременно на встречу с прекрасным смогут прийти более 700 человек. В пятиэтажном здании, кроме сцены и зрительного зала, будут размешаться распределительный и кассовый вестибюли, а также буфет и гардероб.
"В Магасе в текущем году начинается строительство нового здания государственной филармонии. Объект контрактной стоимостью свыше 1 млрд 828 млн рублей начнут возводить в 17-м микрорайоне города. В 2023 году на начальный этап строительных работ планируется направить 157 млн рублей"
- пресс-служба администрации
В администрации отметили, что к настоящему моменту была подготовлена проектно-сметная документация, также определен участок земли, на котором будет строиться филармония.