В Магасе начнут готовить IT-специалистов 

Уже будущей весной в Магасе распахнет двери Академия цифрового развития. Здесь будет работать несколько направление по подготовке IT-специалистов. В частности, планируется, готовить программистов, специалистов в сфере искусственного интеллекта и дизайнеров.
«Академия будет готовить специалистов в самых востребованных областях: программирование, искусственный интеллект, дизайн, управление проектами и продуктами. Здесь можно будет обучаться не только в очном формате, но и в онлайн-режиме. Поступление не зависит от предыдущих знаний, опыта работы, умения программировать и наличия дипломов»
– пресс-служба правительства Ингушетии
Республиканские власти уточняют, что обучение будет проводиться на бесплатной основе. Те, кто уже владеет основными навыками программирования, сможет повысить компетенции на курсах повышения квалификации.