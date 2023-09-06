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В Магасе начнут готовить IT-специалистов 

В Магасе начнут готовить IT-специалистов 
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Пройти обучение и стать специалистом в области компьютерных технологий можно будет в Магасе. Весной 2024 года здесь откроется набор в Академию цифрового развития.

Уже будущей весной в Магасе распахнет двери Академия цифрового развития. Здесь будет работать несколько направление по подготовке IT-специалистов. В частности, планируется, готовить программистов, специалистов в сфере искусственного интеллекта и дизайнеров. 

«Академия будет готовить специалистов в самых востребованных областях: программирование, искусственный интеллект, дизайн, управление проектами и продуктами. Здесь можно будет обучаться не только в очном формате, но и в онлайн-режиме. Поступление не зависит от предыдущих знаний, опыта работы, умения программировать и наличия дипломов»

– пресс-служба правительства Ингушетии 

Республиканские власти уточняют, что обучение будет проводиться на бесплатной основе. Те, кто уже владеет основными навыками программирования, сможет повысить компетенции на курсах повышения квалификации.

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