В крупном ДТП с участием автобуса в Иране погибло 5 человек

В результате столкновения автобуса с несколькими автомобилями в Иране погибли 5 человек. Сообщается также почти о трех десятках пострадавших.
В провинции Мазандеран, расположенной на севере Ирана, произошло ДТП с участием автобуса и нескольких автомобилей. Об этом пишут местные СМИ.
Согласно информации, автобус по неизвестным на данный момент причинам съехал с дороги и въехал в несколько легковых автомобилей, которые были припаркованы на обочине.
В результате аварии погибли 5 человек, различные травмы получили еще 29 граждан.
На место ДТП прибыл медицинский вертолет и карета скорой помощи. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.