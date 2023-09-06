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В крупном ДТП с участием автобуса в Иране погибло 5 человек

Скорая помощь в Иране
В результате столкновения автобуса с несколькими автомобилями в Иране погибли 5 человек. Сообщается также почти о трех десятках пострадавших.

В провинции Мазандеран, расположенной на севере Ирана, произошло ДТП с участием автобуса и нескольких автомобилей. Об этом пишут местные СМИ.

Согласно информации, автобус по неизвестным на данный момент причинам съехал с дороги и въехал в несколько легковых автомобилей, которые были припаркованы на обочине.

В результате аварии погибли 5 человек, различные травмы получили еще 29 граждан.

На место ДТП прибыл медицинский вертолет и карета скорой помощи. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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