В Краснодарском крае горел склад пиломатериалов

Опубликовано: 20:50, 25 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Апшеронске сегодня произошел пожар на складе пиломатериалов. Площадь возгорания составила несколько сотен квадратных метров.

В понедельник, 25 сентября, в Апшеронске вспыхнул пожар на складе пиломатериалов. Об этом рассказали в Главном управлении МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Информация о возгорании поступила ближе к 17:00.

"В 16:44 мск диспетчеру апшеронского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре по адресу: г. Апшеронск, ул. Юдина"

– пресс-служба

Там отметили, что огонь охватил 200 кв метров.

Пожар удалось локализовать к 17:40, а открытое горение было ликвидирована в 18:10.