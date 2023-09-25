В Краснодарском крае горел склад пиломатериалов

В Апшеронске сегодня произошел пожар на складе пиломатериалов. Площадь возгорания составила несколько сотен квадратных метров.
В понедельник, 25 сентября, в Апшеронске вспыхнул пожар на складе пиломатериалов. Об этом рассказали в Главном управлении МЧС РФ по Краснодарскому краю.
Информация о возгорании поступила ближе к 17:00.
"В 16:44 мск диспетчеру апшеронского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре по адресу: г. Апшеронск, ул. Юдина"
– пресс-служба
Там отметили, что огонь охватил 200 кв метров.
Пожар удалось локализовать к 17:40, а открытое горение было ликвидирована в 18:10.