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В Казахстане взлетели цены на обручальные кольца

В Казахстане взлетели цены на обручальные кольца
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Цены на ювелирные изделия в Казахстане за год выросли более чем на 30%. Особенно заметно поднялись цены на золотые обручальные кольца в Казахстане.

Цены на ювелирные изделия в Казахстане по итогам февраля поднялись на более чем на 30% за год. Сильнее всего подорожали обручальные кольца.

За минувший год стоимость украшений из золота и серебра, а также наручных часов в Казахстане поднялась на 33,2%, при этом годом ранее рост цен составлял 6,2%.

Рост цен на обручальные кольца из золота в республике за год составил 35,6%, годом ранее - 5,7%. В некоторых регионах Казахстана обручальные кольца за год взлетели в цене рекордно, так в Северо-Казахстанской области они стали дороже на 71,6%, в Жетысуской области - на 61,7%, в Алматинской области - на 60,1% области.

На данный момент грамм золота в Казахстане стоит чуть более 29 тыс тенге (около $65).

Узами брака в Казахстане в прошлом году сочетались 128,5 тыс влюбленных пар, что несколько меньше показателей 2021 года. При этом, согласно официальной статистике, в стране стало также оформляться меньше разводов.

Стало известно, сколько узбекских пар связали себя узами брака в 2022 году

Стало известно, сколько узбекских пар связали себя узами брака в 2022 году

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