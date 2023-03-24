Вестник Кавказа

В Карачаево-Черкесии объявили о высокой лавинной опасности

В Карачаево-Черкесии объявили о высокой лавинной опасности
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Вероятность схода лавин в горах КЧР в ближайшие дни велика. В связи с этим МЧС распространило экстренное предупреждение.

Главное управление МЧС РФ по Карачаево-Черкесии информирует о лавинной опасности.

Экстренное предупреждение выпущено на период с 28 по 30 декабря, высокая вероятность схода лавин, следует из сообщения спасателей. Жителей и гостей региона призывают не отправляться в горы в снегопад.

В МЧС региона напомнили: чаще всего лавины сходят там, где крутизна горного склона превышает 30 градусов.

Отметим, что в КЧР расположены популярные курорты Домбай и Архыз.

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