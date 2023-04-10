В Карачаево-Черкесии начали высаживать новые "Сады памяти"

Опубликовано: 22:22, 10 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В минувшие выходные в Адыге-Хабльском районе Карачаево-Черкесии прошла первая в этом году акция по высадке новых "Садов памяти". Их высадили в трех поселениях района.

Акция "Сад памяти" в нынешнем 2023 году в Карачаево-Черкесии (КЧР) стартовала в минувшие выходные с посадки молодых деревьев в Адыге-Хабльском районе республики, сообщает пресс-служба правительства КЧР.

"Сады памяти" высажены в трех поселениях, где на территории образовательных и культурных учреждений появились саженцы фруктовых деревьев, передает "Интерфакс".

Планируется, что в течение апреля в ходе акции в республике высадят более 16 тыс саженцев различных пород деревьев. Такие работы пройдут не только в городских парках, скверах и аллеях, но и у школ и детских садов, а также на территориях земель лесного фонда республики.

Ожидается, что больше всего фруктовых деревьев посадят в конце апреля на территории Кубанского лесничества, а участниками акции станут свыше 200 человек.