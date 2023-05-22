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В Иране ждут Набиуллину завтра

В Иране ждут Набиуллину завтра
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Глава ЦБ РФ совершит визит в Иран во вторник. Анонс дали в иранском ЦБ, российская сторона не дает комментариев.

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина завтра прибудет с рабочим визитом в столицу Ирана, сообщает Центробанк Исламской Республики.

Поездку Набиуллиной в Тегеран анонсировал замглавы иранского регулятора, российская сторона никак не комментирует эту информацию.

Согласно заявлению Ирана, 23 мая состоятся переговоры глав ЦБ двух стран по вопросу соглашений в валютной и банковской сферах.

Россия и Иран стали теснее сотрудничать в последнее время, обе страны ищут способы противостоять западным санкциям. Так, стороны соединили банковские платежные системы, отказались от доллара во взаимных расчетах, изменили визовую политику, подписали ряд соглашений о сотрудничестве, активно взялись за строительство МТК «Север-Юг». Вскоре в Иране могут начать принимать карты «Мир», кроме того в 2023 году Москва и Тегеран создадут международную Ассоциацию цифровой экономики.

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