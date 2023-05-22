В Иране ждут Набиуллину завтра

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина завтра прибудет с рабочим визитом в столицу Ирана, сообщает Центробанк Исламской Республики.
Поездку Набиуллиной в Тегеран анонсировал замглавы иранского регулятора, российская сторона никак не комментирует эту информацию.
Согласно заявлению Ирана, 23 мая состоятся переговоры глав ЦБ двух стран по вопросу соглашений в валютной и банковской сферах.
Россия и Иран стали теснее сотрудничать в последнее время, обе страны ищут способы противостоять западным санкциям. Так, стороны соединили банковские платежные системы, отказались от доллара во взаимных расчетах, изменили визовую политику, подписали ряд соглашений о сотрудничестве, активно взялись за строительство МТК «Север-Юг». Вскоре в Иране могут начать принимать карты «Мир», кроме того в 2023 году Москва и Тегеран создадут международную Ассоциацию цифровой экономики.