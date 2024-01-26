В Физули комплексно обследовали детей

Около 150 детей, проживающих в Физули, прошли медицинское обследование. Их родители получили документы с диагнозами детей, а также рекомендации по лечению.

В Физули при организации Минздрава Азербайджана прошло комплексное медицинское обследование детей.

«Медицинская акция была проведена в целях определения и оценки состояния здоровья детей, раннего выявления и устранения причин заболеваний, а также для принятия профилактических мер»

– Минздрав Азербайджана.

Обследования проводили врачи-педиатры, детские хирурги, кардиологи, неврологи и офтальмологи, а также специалисты функциональной диагностики (УЗИ и эхокардиография). Врачи являются сотрудниками Научно-исследовательского института педиатрии министерства здравоохранения. Родителям детей были выданы диагнозы и рекомендации по лечению.

В ведомстве отметили, что в дальнейшем подобные акции планируется проводить на регулярной основе.