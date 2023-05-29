В Дагестане возбудили 30 уголовных дел о незаконном строительстве жилья

Опубликовано: 19:34, 29 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Несмотря на принимаемые меры, в Дагестане продолжается массовое незаконное строительство жилых многоэтажек: только с начала 2023 года по таким фактам возбуждено 30 уголовных дел.

Дагестанские правоохранители продолжают выявлять факты незаконного жилищного строительства: только с начала текущего 2023 года прокуратура и правоохранительные органы установили более 60 фактов незаконного строительства многоэтажных домов, возбуждены уголовные дела, сообщает пресс-служба надзорного ведомства республики.

"Выявлено 65 фактов незаконного строительства многоквартирных домов, по которым возбуждено 30 уголовных дел", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Приходится даже арестовывать недобросовестных застройщиков – часть из них взята под стражу на период расследования, по остальным рассматривается вопрос о мере пресечения, - добавили в прокуратуре республики.