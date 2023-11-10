В Дагестане определили лучшего хафиза

В республике состоялся конкурс хафизов, участие в нем приняли знатоки Корана из Мурманска, Рязани, Москвы, Казани, Ингушетии, Чечни и Дагестана. Победителем стал чтец из Дагестана Адам Чергизов.

В Дагестане прошел коллективный ифтар, ставший площадкой для объявления результатов всероссийского конкурса хафизов. Первое место занял представитель республики – Адам Чергизов.

«Людей, знающих наизусть Коран, немного. У нас были участники со всей России, в том числе представители из Мурманска, Рязани, Москвы, Казани, Ингушетии, Чечни и Дагестана — всего около 50 человек. Лучшим чтецом Корана стал студент центра по заучиванию Корана при муфтияте Дагестана Адам Чергизов. За победу в конкурсе он получил автомобиль „Лада Гранта“, ключи ему вручил глава Дагестана Сергей Меликов»

– организатор мероприятия Абдулла Маликов.

По его словам, знатоки Корана занявшие второе и третье места получили денежные призы. Члены жюри из республик Северного Кавказа, а также ОАЭ, Иордании и Сирии оценивали как отсутствие ошибок в воспроизведении текста, также в расчет брался навык продолжения чтения с любого места книги, которые выбирали члены жюри.