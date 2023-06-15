В Баку начинается купальный сезон

Опубликовано: 8:29, 15 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня в столице Азербайджана официально стартует пляжно-купальный сезон: на побережье Каспийского моря открываются шесть общественных пляжей с обновленной инфраструктурой.

В Азербайджане сегодня официально стартует купальный сезон – в ряде пригородов столицы страны – в поселках Ших, Горадил, Новханы, Бузовна, Пиршаги и Сахиль – начинают работать бесплатные образцовые пляжи.

Инициативу по созданию образцовых пляжей выдвинула вице-президент Фонда Гейдара Алиева, руководитель общественного объединения IDEA Лейла Алиева. По ее поручению были очищены и благоустроены ряд прибрежных территорий, передает Sputnik Азербайджан.

Новые пляжи гарантируют комфортный и безопасный отдых – здесь установлены зонтики, кабинки для переодевания и душевые кабинки, беседки, скамейки, шезлонги, мусорные контейнеры, оборудованы футбольные и волейбольные поля, работают медпункты, и, конечно, спасательные станции МЧС.

В этом году городской пляж Сахиль оборудовали для отдыха людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – здесь есть специальные дорожки и пандусы, чтобы люди с ОВЗ имели беспрепятственный доступ к морю и пляжам.

В ближайшие годы такие зоны заработают и на других общественных пляжах столицы.