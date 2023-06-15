В Баку начинается купальный сезон

В Азербайджане сегодня официально стартует купальный сезон – в ряде пригородов столицы страны – в поселках Ших, Горадил, Новханы, Бузовна, Пиршаги и Сахиль – начинают работать бесплатные образцовые пляжи.
Инициативу по созданию образцовых пляжей выдвинула вице-президент Фонда Гейдара Алиева, руководитель общественного объединения IDEA Лейла Алиева. По ее поручению были очищены и благоустроены ряд прибрежных территорий, передает Sputnik Азербайджан.
Новые пляжи гарантируют комфортный и безопасный отдых – здесь установлены зонтики, кабинки для переодевания и душевые кабинки, беседки, скамейки, шезлонги, мусорные контейнеры, оборудованы футбольные и волейбольные поля, работают медпункты, и, конечно, спасательные станции МЧС.
В этом году городской пляж Сахиль оборудовали для отдыха людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – здесь есть специальные дорожки и пандусы, чтобы люди с ОВЗ имели беспрепятственный доступ к морю и пляжам.
В ближайшие годы такие зоны заработают и на других общественных пляжах столицы.