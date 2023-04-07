В АТОР подсчитали оставшиеся долги туроператоров перед туристами

Долги туроператоров перед клиентами за несостоявшиеся поездки неуклонно сокращаются, но остаются весьма значительными – они исчисляются сотнями миллионов рублей, рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Динамика заметна - в конце 2022 года их долг составлял порядка трех миллиардов рублей, сейчас их уже меньше миллиарда, - поведала Ломидзе, передает РИА Новости.
Большая часть оставшихся долговых обязательств – это долги маленьких и средних компаний, - добавила глава АТОР.
Ряду компаний-туроператоров все же пришлось закрыться, поскольку февраль-март — низкий сезон, и заработать достаточно средств для поддержания "на плаву" и возвращать долги для них было просто нереально. Но при этом большинство фирм все же дотягивает до летнего сезона, когда сможет расплатиться, - заверила Ломидзе.