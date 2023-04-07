В АТОР подсчитали оставшиеся долги туроператоров перед туристами

Опубликовано: 18:15, 7 апр 2023 (UTC+3 MSK)

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Несмотря на то, что туроператоры исправно выплачивают туристам деньги, потраченные ими за впоследствии аннулированные туры, на сегодняшний день они остаются должны гражданам почти миллиард рублей, подсчитали в АТОР.

Долги туроператоров перед клиентами за несостоявшиеся поездки неуклонно сокращаются, но остаются весьма значительными – они исчисляются сотнями миллионов рублей, рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Динамика заметна - в конце 2022 года их долг составлял порядка трех миллиардов рублей, сейчас их уже меньше миллиарда, - поведала Ломидзе, передает РИА Новости.

Большая часть оставшихся долговых обязательств – это долги маленьких и средних компаний, - добавила глава АТОР.

Ряду компаний-туроператоров все же пришлось закрыться, поскольку февраль-март — низкий сезон, и заработать достаточно средств для поддержания "на плаву" и возвращать долги для них было просто нереально. Но при этом большинство фирм все же дотягивает до летнего сезона, когда сможет расплатиться, - заверила Ломидзе.