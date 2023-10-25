В Армении убрали из эфира «Пятницу с Тиграном Кеосаяном»

В Армении будут тщательно проверять содержание иностранных теле- и радиопередач, а из эфира окончательно пропадут «Пятница с Тиграном Кеосаяном» и «Абовян тайм». Так комиссия Армении по телевидению отреагировала на высказанные в эфире данных передач заявления.

Комиссия Армении по телевидению и радио (КТР) усмотрела унизительные и панические заявления в передачах «Пятница с Тиграном Кеосаяном» и «Абовян тайм». Их в Армении больше не будет.

На этой неделе главный редактор компании «Радио Sputnik» Кирилл Вышинский выразил сожаление по поводу прозвучавших осенью в эфире станции высказываний, «противоречащих редакционной политике». По его словам, общественные деятели РФ и Армении должны стремиться к поддержанию атмосферы дружбы и союзнических отношений между двумя странами.

«Радио Sputnik видит своей миссией представить иностранной аудитории справедливый имидж России как сильной и дружелюбной страны с добрыми намерениями»

– Вышинский

При этом он заметил, что в отношении России в медиапространстве Армении найдется немало «примеров неточности». В письме также выражается надежда на то, что «досадное раздражение», вызванное резкими высказываниями в эфире, вскоре прекратится.

КТР в конце декабря на 30 дней приостановила вещание в Армении «Sputnik Армения» и радио «Тоспа». Причиной стало содержание передачи «Пятница с Тиграном Кеосаяном». По оценке комиссии, в передаче иностранный автор допустил унизительные и ироничные высказывания в адрес чести и достоинства Армении, ее руководства и граждан, нарушил нормы этики, призывал к насилию.

Радио «Тоспа» за заявления, вызывающие панику в программе «Абовян тайм» оштрафовано на 500 тыс драмов.

Принято решение о том, чтобы убрать из эфира в Армении передачи «Пятница с Тиграном Кеосаяном» и «Абовян тайм».

В КТР отметили, что в дальнейшем будут уделять особое внимание содержанию аудиовизуальных медиа-продуктов, подготовленных другими государствами и транслируемых на территории Армении.