Уже второй азербайджанский танкер "Афрамакс" спущен на воду

Опубликовано: 21:44, 28 июн 2023 (UTC+3 MSK)

Второй из трех танкеров типа "Афрамакс", купленных Азербайджаном, был сегодня торжественно введен в эксплуатацию. Он получил название "Карабах".

Новый танкер "Афрамакс", который был куплен совместным предприятием SA Maritime AFEZCO, созданным на основе паритета с одобрения компании "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO) и Набсовета SOCAR, спущен на воду в Сингапуре.

Он получил название "Карабах" - такое распоряжение отдал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

В ходе церемонии под звуки гимна Азербайджана на судне был поднят государственный флаг.

Грузоподъемность судна - такая же, как у других танкеров "Афрамакс", которые будут ходить под флагом АР вне Каспийского моря, то есть порядка 115 тыс т.

Напомним, в общей сложности азербайджанская сторона купила три танкера "Афрамакс". Первый получил название "Шуша", он был сдан в эксплуатацию 15 июня, когда Азербайджан отмечал День национального спасения. Третье судно "Зангезур" скоро также будет спущено на воду.

Танкеры были куплены при непосредственной поддержке Ильхама Алиева. Они будут перевозить сырую нефть SOCAR и иных заказчиков.