РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Узбекистан и Кыргызстан восстанавливают ПХГ "Северный Сох"

Узбекистан и Кыргызстан восстанавливают ПХГ &quot;Северный Сох&quot;
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Стартовали работы по восстановлению подземного хранилища газа "Северный Сох", расположенного на территориях Узбекистана и Кыргызстана.

Узбекистан и Кыргызстан приступили к возрождению советского ПХГ "Северный Сох". Восстановлением объекта заняты нефтегазовые ведомства двух республик.

В "Узтрансгаз" информируют, что рабочая группа из Узбекистана посетила 10 апреля Кадамжайский район Кыргызстана с целью изучения проекта. Состоялось предварительное обследование газовых скважин подземного хранилища, составлено техническое задание на их исследование.

Перезапуск ПХГ, которое не использовалось несколько десятилетий, стал возможен после подписания сторонами в феврале 2023 года дорожной карты по разработке проекта возрождения "Северного Соха" для дальнейшего совместного использования.

Хранилище, объем которого составляет порядка 3 млрд куб м, расположено почти полностью на территории Кыргызстана в анклаве соседнего государства, компрессоры ПХГ размещены в Узбекистане.

ПХГ &quot;Северный сох&quot; может быть вновь запущено в Центральной Азии

ПХГ "Северный сох" может быть вновь запущено в Центральной Азии

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
955 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version