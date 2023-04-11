Узбекистан и Кыргызстан восстанавливают ПХГ "Северный Сох"

Опубликовано: 15:36, 11 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Стартовали работы по восстановлению подземного хранилища газа "Северный Сох", расположенного на территориях Узбекистана и Кыргызстана.

Узбекистан и Кыргызстан приступили к возрождению советского ПХГ "Северный Сох". Восстановлением объекта заняты нефтегазовые ведомства двух республик.

В "Узтрансгаз" информируют, что рабочая группа из Узбекистана посетила 10 апреля Кадамжайский район Кыргызстана с целью изучения проекта. Состоялось предварительное обследование газовых скважин подземного хранилища, составлено техническое задание на их исследование.

Перезапуск ПХГ, которое не использовалось несколько десятилетий, стал возможен после подписания сторонами в феврале 2023 года дорожной карты по разработке проекта возрождения "Северного Соха" для дальнейшего совместного использования.

Хранилище, объем которого составляет порядка 3 млрд куб м, расположено почти полностью на территории Кыргызстана в анклаве соседнего государства, компрессоры ПХГ размещены в Узбекистане.