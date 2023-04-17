РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Ювелирная промышленность со всего мира будет представлена на выставке в Узбекистане

Ювелирная промышленность со всего мира будет представлена на выставке в Узбекистане
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Масштабная выставка ювелирной промышленности впервые состоится в Ташкенте в мае. На нее соберутся представители многих стран мира, включая Россию, Турцию, Японию и другие.

Узбекистан в конце мая впервые проведет ювелирную выставку, которая будет называться Uzbek Jewellery Fair 2023. Об этом рассказали в профильной ассоциации страны.

Масштабное мероприятие будет продолжаться три дня - с 26 по 28 мая. Его примет ташкентский Дворец творчества молодежи.

На выставке будут представлены не только ювелирные изделия, но и новейшее оборудование со всех уголков мира - из России, Турции, Японии и многих других стран.

Выставка станет уникальной по своим масштабам для Узбекистана.

Изюминкой выставки станет вручение премии, которая названа Uzbekistan Jewellery Awards. Основанием для награждения ей станет вклад, внесенный в ювелирную промышленность.

Сделанные инвалидами ювелирные изделия будут продаваться в парках Махачкалы

Сделанные инвалидами ювелирные изделия будут продаваться в парках Махачкалы

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
495 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version