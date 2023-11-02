Юного вымогателя поймали в Хасавюрта

Юношу, не достигшего совершеннолетия, но уже промышлявшего вымогательством, задержали в Хасавюрте. Он стал фигурантом уголовного дела.

Видеозапись, на которой подросток в школе требует у ребенка деньги, стала поводом для возбуждения уголовного дела в Хасавюрте, рассказали в дагестанском управлении Следкома.

Личность молодого вымогателя была установлена, им оказался 16-летний местный житель. Он подозревается в вымогательстве, причем с использованием насилия.

Следствие установило, что несколько дней назад в школе подозреваемый, используя надуманную причину, путем насилия вымогал у младшеклассника серьезные, особенно для ребенка, деньги – 3 тыс рублей.

Сейчас подозреваемый задержан.