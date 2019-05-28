Вестник Кавказа

UNEC и еще два азербайджанских вуза вошли в престижный рейтинг университетов мира

UNEC и еще два азербайджанских вуза вошли в престижный рейтинг университетов мира
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Азербайджанский государственный экономический университет (UNEC) вместе с еще двумя другими азербайджанскими вузами вошел в престижный рейтинг лучших университетов мира 2025 года, составленный международным агентством QS Quacquarelli Symonds.

Три азербайджанских вуза включены в рейтинг международного агентства в сфере высшего образования QS Quacquarelli Symonds и попали в число лучших университетов мира 2025 года.

В рейтинг QS World University Rankings 2025 включены Азербайджанский государственный экономический университет (UNEC), Бакинский госуниверситет и Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности.

Так, университет UNEC был помещен аналитиками в диапазон 1001-1200. Кроме того, он, вместе с остальными азербайджанскими вузами, вошли в топ-500 по индикатору "Достижения выпускников".

Помимо этого, UNEC и БГУ занимают одинаковое число высших строчек в восьми из девяти индикаторов.

Отметим, что UNEC оказался лучшим среди азербайджанских вузов по таким индикаторам, как:

  • академическая репутация;
  • репутация среди работодателей;
  • доля иностранных студентов;
  • устойчивое развитие.

Напомним, ректор Азербайджанского государственного экономического университета – Адалят Мурадов. Он родился в 1962 году в Агдамском районе. Доктор экономических наук, профессор. С 1999 года – профессор в Академии Государственного Управления при президенте Азербайджана. С 2002 года работал на руководящих должностях в Министерстве экономического развития Азербайджана. Стал ректором UNEC 5 марта 2014 года. Также возглавляет Общественный совет при Минэкономики Азербайджана. С января 2021 года входит в состав Наблюдательного совета Фонда возрождения Карабаха.

Адалят Мурадов – обладатель ордена Славы (2020 год), а также юбилейной медали "100-летие Гейдара Алиева (1923-2023)".

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