UNEC и еще два азербайджанских вуза вошли в престижный рейтинг университетов мира

Три азербайджанских вуза включены в рейтинг международного агентства в сфере высшего образования QS Quacquarelli Symonds и попали в число лучших университетов мира 2025 года.
В рейтинг QS World University Rankings 2025 включены Азербайджанский государственный экономический университет (UNEC), Бакинский госуниверситет и Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности.
Так, университет UNEC был помещен аналитиками в диапазон 1001-1200. Кроме того, он, вместе с остальными азербайджанскими вузами, вошли в топ-500 по индикатору "Достижения выпускников".
Помимо этого, UNEC и БГУ занимают одинаковое число высших строчек в восьми из девяти индикаторов.
Отметим, что UNEC оказался лучшим среди азербайджанских вузов по таким индикаторам, как:
- академическая репутация;
- репутация среди работодателей;
- доля иностранных студентов;
- устойчивое развитие.
Напомним, ректор Азербайджанского государственного экономического университета – Адалят Мурадов. Он родился в 1962 году в Агдамском районе. Доктор экономических наук, профессор. С 1999 года – профессор в Академии Государственного Управления при президенте Азербайджана. С 2002 года работал на руководящих должностях в Министерстве экономического развития Азербайджана. Стал ректором UNEC 5 марта 2014 года. Также возглавляет Общественный совет при Минэкономики Азербайджана. С января 2021 года входит в состав Наблюдательного совета Фонда возрождения Карабаха.
Адалят Мурадов – обладатель ордена Славы (2020 год), а также юбилейной медали "100-летие Гейдара Алиева (1923-2023)".