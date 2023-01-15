Вестник Кавказа

Умар Нурмагомедов готовится к возвращению на ринг 

Умар Нурмагомедов готовится к возвращению на ринг 
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Умар Нурмагомедов готов к продолжению спортивной карьеры. Очередной поединок бойца состоится в марте 2024 года.    

Родственник «дагестанского орла» Хабиба Нурмагомедова Умар готовится к очередному поединку. Бой запланирован на март будущего года.

По словам наставника спортсмена, его подопечный к поединку полностью готов.

«Мы нацелены на март. Умар готов»

– Ризван Магомедов. 

Напомним, что в ходе предыдущего поединка Нурмагомедов отправил в нокаут соперника из Бразилии. 
Затем проходил период восстановления в связи с травмой. К настоящему моменту он провел 16 победных боев, в его послужном списке нет ни одного поражения.

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