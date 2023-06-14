У троих пациентов ЦГКБ Алматы выявили ВИЧ

Опубликовано: 13:34, 14 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Алматы у троих пациентов городской клинической больницы после переливания им донорской крови выявили вирус иммунодефицита человека – ВИЧ, сообщили в горздраве мегаполиса.

Анализы троих пациентов Центральной городской клинической больницы Алматы (ЦГКБ), которым переливали донорскую кровь, дали положительный результат при проверке на наличие вируса иммунодефицита человека – ВИЧ, ведется проверка, сообщила пресс-служба управления общественного здравоохранения города.

Такая контрольная проверка на ВИЧ-инфекцию по приказу Минздрава страны через 30 дней проводится у всех пациентов, получивших донорскую кровь в отделении реанимации, пояснил горздрав, передает РИА Новости.

Специальная комиссия уже провела внутреннее расследование по выявлению источников передачи ВИЧ-инфекции, обследованы доноры, медработники и контактные лица.

"По итогам работы комиссии подтверждено, что все обследованные с отрицательным результатом"

- пресс-служба горздрава Алматы

Сегодня городской департамент санитарно-эпидемиологического контроля инициировал внеплановую проверку ЦГКБ с привлечением специалистов Казахского научного центра дерматологии и инфекционных заболеваний министерства здравоохранения, по итогам которой будут приняты соответствующие меры, - добавили в горздраве.