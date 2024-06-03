Вестник Кавказа

Туристический форум БРИКС состоится в Москве в июне

Туристический форум БРИКС состоится в Москве в июне
© Фото: сайт БРИКС
На следующей неделе Москва примет туристический форум стран БРИКС. Это будет первое туристическое мероприятие объединения, ожидаются сотни зарубежных участников.

Туристический форум БРИКС пройдет в российской столице 20-21 июня, ожидаются делегаты из девяти стран.

"20-21 июня 2024 года Минэкономразвития России совместно с правительством Москвы проведет в Москве первый туристический форум БРИКС. Его посетят делегации всех девяти стран - участниц объединения: России, Бразилии, Египта, Индии, Ирана, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Эфиопии и Южно-Африканской Республики"

– заммэра Москвы Наталья Сергунина

Сегодня более 50% иностранных туристов в Москве из стран дальнего зарубежья - гости из стран БРИКС, отметила она.

"Проведение форума позволит закрепить за российской столицей статус одного из ведущих мировых туристических центров"

– Сергунина

Участие в мероприятии примут сотни представителей турбизнеса и профильных ведомств, министры туризма стран объединения, эксперты.

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