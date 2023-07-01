Турция стала председателем ОЧЭС

Опубликовано: 19:15, 1 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Турция на полгода стала председателем Организации Черноморского экономического сотрудничества

Ближайшие полгода председателем Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) будет Турция. Об этом информирует МИД страны

"В 100-летие нашей республики мы принимаем председательство в Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС). Мы готовы к активному председательству, которое будет способствовать миру, стабильности и процветанию, которые сегодня приобретают еще большую важность в черноморском регионе"

– МИД Турции

Каковы цели ОЧЭС

В перечне целей ОЧЭС – укрепление взаимного уважения и доверия между странами-членами организации, расширение сотрудничества, основанного на принципах и нормах международного права, улучшение бизнес-среды, поощрение индивидуальной и коллективной инициативы предприятий и компаний, а также развитие экономического сотрудничества.