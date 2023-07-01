Турция стала председателем ОЧЭС

Ближайшие полгода председателем Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) будет Турция. Об этом информирует МИД страны
"В 100-летие нашей республики мы принимаем председательство в Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС). Мы готовы к активному председательству, которое будет способствовать миру, стабильности и процветанию, которые сегодня приобретают еще большую важность в черноморском регионе"
– МИД Турции
Каковы цели ОЧЭС
В перечне целей ОЧЭС – укрепление взаимного уважения и доверия между странами-членами организации, расширение сотрудничества, основанного на принципах и нормах международного права, улучшение бизнес-среды, поощрение индивидуальной и коллективной инициативы предприятий и компаний, а также развитие экономического сотрудничества.