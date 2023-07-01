РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Турция стала председателем ОЧЭС

Турция стала председателем ОЧЭС
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Турция на полгода стала председателем Организации Черноморского экономического сотрудничества

Ближайшие полгода председателем Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) будет Турция. Об этом информирует МИД страны

"В 100-летие нашей республики мы принимаем председательство в Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС). Мы готовы к активному председательству, которое будет способствовать миру, стабильности и процветанию, которые сегодня приобретают еще большую важность в черноморском регионе"

– МИД Турции

Каковы цели ОЧЭС

В перечне целей ОЧЭС – укрепление взаимного уважения и доверия между странами-членами организации, расширение сотрудничества, основанного на принципах и нормах международного права, улучшение бизнес-среды, поощрение индивидуальной и коллективной инициативы предприятий и компаний, а также развитие экономического сотрудничества.

Грузия начала председательствовать в ОЧЭС

Грузия начала председательствовать в ОЧЭС

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
650 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version