Турция готова принять у себя Евро-2028 или Евро-2032

Опубликовано: 20:50, 6 апр 2023 (UTC+3 MSK)

Турция намерена принять у себя чемпионат Европы по футболу. Заявка республики на проведение Евро-2028 и Евро-2032 будет представлена в УЕФА на следующей неделе. Оглашение хозяев состоится в сентябре.

Турция направила заявку на проведение двух чемпионатов Европы по футболу. Соответствующий документ подписал глава Минспорта страны, пишут местные СМИ.

В документе сказано, что Турция готова принять у себя Евро-2028 или Евро-2023. В нем также представлена информация об аренах, местах для размещения туристов, о транспорте и инфраструктуре городов.

О готовности принять у себя Евро-2028 ранее заявили вместе Великобритания и Ирландия. На Евро-2032 претендует Италия.

Напомним, страны, желающие принять у себя континентальное первенство в 2028 или 2032 году, должны прислать свои заявки до 12 апреля. Хозяева двух турниров станут известны в сентябре этого года.