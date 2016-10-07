Три "зеленые" электростанции построят в Грузии

Тбилиси сообщил о возможном строительстве трех электростанций, которые будут работать на возобновляемых источниках энергии – ВИЭ. Они будут открыты в Имерети и Шида Картли.

Свыше $160 млн будет потрачено на создание двух ветряных и солнечной электростанции в Грузии, рассказали в правительстве республики.

В кабмине уточнили, что сейчас проекты находятся на этапе разработки, проверяется их экономическая целесообразность.

Из всех трех станций больше всего вложений потребует ветряная в Имерети. В нее будет инвестировано $130 млн.

Еще одна ветряная станция – в Шида Картли – будет построена за $25,25 млн.

Еще почти $5 млн потратят на солнечную электростанцию в Имерети.