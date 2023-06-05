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ТЦ и суды "заминировали" по всей Грузии

Машиня полиции в Батуми
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Анонимные сигналы о якобы "бомбах" поступили в несколько судов и торговых центров в Грузии. Во всех зданиях прошла эвакуация. Идет проверка. Авторов сообщений ищут спецслужбы.

Неизвестные телефонные террористы сегодня сообщили о якобы заложенных взрывных устройствах в торговых центрах в Тбилиси, а также в зданиях судов по всей Грузии.

Суды "заминировали" в Грузии

Сегодня днем и с утра анонимные сигналы о якобы установленных взрывных устройствах были получены судами не только столицы, но Гори (Шида Картли), Батуми (Аджария), Кутаиси (Имерети) и Телави (Кахети).

Все сотрудники и посетители были эвакуированы. Спецслужбы занялись расследованием.

"Минирование" ТЦ

Вечером поступила информация об анонимных сообщениях, авторы которых "предупреждали" о бомбах в столичных ТЦ:

  • East Point,
  • Tbilisi Central,
  • Tbilisi Mall.

Все эти ТЦ были закрыты, покупатели и персонал - эвакуированы. Начата проверка, она будет проходить ночью.

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