ТЦ и суды "заминировали" по всей Грузии

Анонимные сигналы о якобы "бомбах" поступили в несколько судов и торговых центров в Грузии. Во всех зданиях прошла эвакуация. Идет проверка. Авторов сообщений ищут спецслужбы.
Неизвестные телефонные террористы сегодня сообщили о якобы заложенных взрывных устройствах в торговых центрах в Тбилиси, а также в зданиях судов по всей Грузии.
Суды "заминировали" в Грузии
Сегодня днем и с утра анонимные сигналы о якобы установленных взрывных устройствах были получены судами не только столицы, но Гори (Шида Картли), Батуми (Аджария), Кутаиси (Имерети) и Телави (Кахети).
Все сотрудники и посетители были эвакуированы. Спецслужбы занялись расследованием.
"Минирование" ТЦ
Вечером поступила информация об анонимных сообщениях, авторы которых "предупреждали" о бомбах в столичных ТЦ:
- East Point,
- Tbilisi Central,
- Tbilisi Mall.
Все эти ТЦ были закрыты, покупатели и персонал - эвакуированы. Начата проверка, она будет проходить ночью.