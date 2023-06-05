ТЦ и суды "заминировали" по всей Грузии

Опубликовано: 22:12, 5 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Анонимные сигналы о якобы "бомбах" поступили в несколько судов и торговых центров в Грузии. Во всех зданиях прошла эвакуация. Идет проверка. Авторов сообщений ищут спецслужбы.

Неизвестные телефонные террористы сегодня сообщили о якобы заложенных взрывных устройствах в торговых центрах в Тбилиси, а также в зданиях судов по всей Грузии.

Суды "заминировали" в Грузии

Сегодня днем и с утра анонимные сигналы о якобы установленных взрывных устройствах были получены судами не только столицы, но Гори (Шида Картли), Батуми (Аджария), Кутаиси (Имерети) и Телави (Кахети).

Все сотрудники и посетители были эвакуированы. Спецслужбы занялись расследованием.

"Минирование" ТЦ

Вечером поступила информация об анонимных сообщениях, авторы которых "предупреждали" о бомбах в столичных ТЦ:

East Point,

Tbilisi Central,

Tbilisi Mall.

Все эти ТЦ были закрыты, покупатели и персонал - эвакуированы. Начата проверка, она будет проходить ночью.