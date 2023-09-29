Таможенные пункты Грузии оборудуют новыми сканерами паспортов

Опубликовано: 18:10, 29 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Служба доходов Грузии

В скором времени на всех таможенных пунктах пропуска в Грузии будут установлены новейшие сканеры для паспортов, их уже получили полицейские и Таможенный департамент Службы доходов страны.

Международная организация по миграции сегодня передала Департаменту патрульной полиции МВД Грузии и Таможенному департаменту Службы доходов страны первую партию новейших сканеров для считывания паспортов, которые будут установлены на всех таможенно-пропускных пунктах (ТПП) страны, сообщили в Службе доходов Минфина страны.

Символически, что передача нового оборудования прошла в Тбилисском международном аэропорту – главных воздушных воротах Грузии, передает Sputnik Грузия.

Модернизация ТПП позволит сделать новый шаг в процессе интегрированного управления границами и миграционного администрирования, поведал глава Таможенного департамента страны Зураб Сичинава.