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Таможенные пункты Грузии оборудуют новыми сканерами паспортов

Таможенные пункты Грузии оборудуют новыми сканерами паспортов
© Фото: Служба доходов Грузии
В скором времени на всех таможенных пунктах пропуска в Грузии будут установлены новейшие сканеры для паспортов, их уже получили полицейские и Таможенный департамент Службы доходов страны.

Международная организация по миграции сегодня передала Департаменту патрульной полиции МВД Грузии и Таможенному департаменту Службы доходов страны первую партию новейших сканеров для считывания паспортов, которые будут установлены на всех таможенно-пропускных пунктах (ТПП) страны, сообщили в Службе доходов Минфина страны.

Символически, что передача нового оборудования прошла в Тбилисском международном аэропорту – главных воздушных воротах Грузии, передает Sputnik Грузия.

Модернизация ТПП позволит сделать новый шаг в процессе интегрированного управления границами и миграционного администрирования, поведал глава Таможенного департамента страны Зураб Сичинава.

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Роботы будут помогать на границах Грузии 

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