Суд вынес приговор члену ИГИЛ за покушение на теракт в храме в Адыгее

Суд приговорил к 17 годам члена ИГИЛ (запрещена в РФ) за теракт в Адыгее. Он планировал совершить атаку на православный храм в республике.

Южный окружной военный суд приговорил к длительному заключению Идриса Идибекова за покушение на террористический акт в храме в Адыгее.

В июне 2024 года он вступил в ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация). Преступник также убеждал своего знакомого из Сирии вступить в банду.

Кроме того, Идибеков готовил теракт в Михайловско-Архангельском храме в Майкопе. Он изготовил схему здания, приобрел 15 литров бензина, кухонный нож.

Помимо этого, он подготовил текст для видеообращения и купил билет из Сочи в Стамбул с целью скрыться за границей после совершенного преступления.

Однако террорист был пойман полицейскими, против него было заведено уголовное дело. Суд приговорил Идибекова к 17 годам лишения свободы.