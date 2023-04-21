Столица Дона принимает выставку "Арт-Ростов"

Опубликовано: 23:14, 21 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В ростовском в выставочном зале "ДонЭкспоцентр" сегодня открылась главная выставка весны – экспозиция предметов искусства "Арт-Ростов", собравшая в себя лучшие работы художников и мастеров со всей страны.

Сегодня в выставочном зале "ДонЭкспоцентр" в Ростове-на-Дону заработала выставка предметов искусства "Арт-Ростов", которую уже назвали главным культурным событием этой весны – в ее экспозициях лучшие работы художников, мастеров и деятелей арт-сферы со всей России.

Каждая такая выставка уникальна и неповторима, так как ежегодно организаторы разрабатывают новые концепции. Тема проекта этого года – "Экспедиция в мир искусства". На ней - ожившие полотна Рериха, экспозиции московских музеев Маяковского и Высоцкого, перформанс от проекта "Невинность", а также другие работы почти 300 художников и мастеров со всей страны, передает "АиФ-Ростов".

Это - настоящая экспедиция в мир живописи, скульптуры, музыки, литературы и современных технологий, а каждый ее автор и его творчество – нить, связывающая мир реальный и мир искусства, – рассказала генеральный директор ГК "ДонЭкспоцентр" Карина Лагуткина.

В программе выставки – премьера, мультимедийный проект "Рерих. Путь к свету", в рамках которого будут показаны более 80 работ известного русского художника, экспозиция "Кто вы, товарищ Маяковский?" из Государственного музея В.В. Маяковского в Москве, отдельный стенд посвящен известному барду, актеру и поэту Владимиру Высоцкому, которому в этом году исполнилось бы 85 лет, а также, помимо живописи и графики, скульптуры, фотографии, арт-объекты, инсталляции и другие.