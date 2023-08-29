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Сотрудники Азербайджанского общества Красного Полумесяца проведут ночь на дороге Агдам-Ханкенди

Сотрудники Азербайджанского общества Красного Полумесяца проведут ночь на дороге Агдам-Ханкенди
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Решается вопрос о пропуске гуманитарного груза на дороге Агдам-Ханкенди.

Генсек Азербайджанского общества Красного Полумесяца Джейхун Мирзоев на дороге Агдам-Ханкенди заявил о том, что решение вопроса в связи с пропуском миротворцами гуманитарного груза займет время.

По его словам, офицеру российских миротворческих сил была предоставлена информация о гуманитарной цели сотрудников Азербайджанского общества Красного Полумесяца

"Сегодня вопрос точно не решится"

– Джейхун Мирзоев

Далее он отметил, что сотрудники организации проведут ночь в палатках на дороге Агдам-Ханкенди.

Дорога Агдам – Ханкенди открыта

Дорога Агдам – Ханкенди открыта

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