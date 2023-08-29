Сотрудники Азербайджанского общества Красного Полумесяца проведут ночь на дороге Агдам-Ханкенди

Решается вопрос о пропуске гуманитарного груза на дороге Агдам-Ханкенди.
Генсек Азербайджанского общества Красного Полумесяца Джейхун Мирзоев на дороге Агдам-Ханкенди заявил о том, что решение вопроса в связи с пропуском миротворцами гуманитарного груза займет время.
По его словам, офицеру российских миротворческих сил была предоставлена информация о гуманитарной цели сотрудников Азербайджанского общества Красного Полумесяца
"Сегодня вопрос точно не решится"
– Джейхун Мирзоев
Далее он отметил, что сотрудники организации проведут ночь в палатках на дороге Агдам-Ханкенди.