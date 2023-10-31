Сочи и Бахрейн свяжут прямые рейсы

Авиакомпания Gulf Air рассчитывает запустить прямой маршрут из Бахрейна в Сочи. В перспективе также запуск рейсов в Санкт-Петербург.

Авиакомпания Бахрейна Gulf Air собирается реализовать планы по запуску прямых маршрутов в Сочи. Также авиаперевозчик планирует добавить в свой график полетов рейсы в Санкт-Петербург. Об этом рассказала менеджер компании в РФ Юлия Воротникова.

Руководство Gulf Air обсуждает с администрацией авиагаваней вопрос о запуске прямых маршрутов.

Отмечается, что компания заинтересована в развитие российского направления из-за повышенного спроса. Таким образом, пассажиры смогут использовать Бахрейн, как пересадочный узел для перелетов в Европу и Азию.

Увеличения прямых рейсов между РФ и Королевством Бахрейн также позволит привлекать больше туристов.

Сейчас авиаперевозчик Gulf Air летает только в российскую столицу.