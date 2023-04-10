Систему энергоснабжения радикально обновят на чеченском курорте "Ведучи"

Курорт "Ведучи" получит обновленную систему энергоснабжения, рассказали в АО "Кавказ.РФ".
В мае специалисты начнут работу над прокладкой двух воздушных ЛЭП, каждая по 70 км.
Еще один планируемый объект - центр питания, в котором будут два трансформатора.
Существующая ЛЭП Грозный - Аргунская ТЭЦ - Шали - Цемзавод будет подвергнута реконструкции.
"Созданная инфраструктура мощностью 10 МВт сможет обеспечить электроэнергией все объекты Южного и Северного склонов курорта, включая строящиеся"
— Кавказ.РФ
Замгендиректора компании подчеркнул, что на курорте строятся новые места размещения, им также понадобится электричество. В качестве примера Руслан Тапаев привел шале, которое сможет принять до 85 гостей, - оно откроется уже в этом году.
В 2024 году начнет работу гостиничный комплекс, рассчитанный на 800 туристов.