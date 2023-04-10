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Систему энергоснабжения радикально обновят на чеченском курорте "Ведучи"

Систему энергоснабжения радикально обновят на чеченском курорте &quot;Ведучи&quot;
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Горный курорт "Ведучи", где сейчас строятся новые гостиницы, получит новые ЛЭП и центр питания. Еще одну линию энергопередач реконструируют.

Курорт "Ведучи" получит обновленную систему энергоснабжения, рассказали в АО "Кавказ.РФ".

В мае специалисты начнут работу над прокладкой двух воздушных ЛЭП, каждая по 70 км.

Еще один планируемый объект - центр питания, в котором будут два трансформатора.

Существующая ЛЭП Грозный - Аргунская ТЭЦ - Шали - Цемзавод будет подвергнута реконструкции.

"Созданная инфраструктура мощностью 10 МВт сможет обеспечить электроэнергией все объекты Южного и Северного склонов курорта, включая строящиеся"

— Кавказ.РФ

Замгендиректора компании подчеркнул, что на курорте строятся новые места размещения, им также понадобится электричество. В качестве примера Руслан Тапаев привел шале, которое сможет принять до 85 гостей, - оно откроется уже в этом году.

В 2024 году начнет работу гостиничный комплекс, рассчитанный на 800 туристов.

Защитой от оползней снабдят подъезд к курорту &quot;Ведучи&quot;

Защитой от оползней снабдят подъезд к курорту "Ведучи"

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