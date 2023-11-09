Северная Осетия отмечает праздник Джеоргуыба

Жители Северной Осетии начали отмечать праздник Джеоргуыба. Он отмечается целую неделю в честь самого почитаемого дзуара республики.

В Северной Осетии началась праздничная неделя по случаю праздника Джеоргуыба. Об этом говорится на официальном портале республики.

Праздник отмечается в честь Уастырджи, самого почитаемого божества местного пантеона. Оно является покровителем мужчин и путников, а также защищает слабых.

Свои поздравления по случаю праздника жителям республики направил руководитель региона.

"Этот добрый и светлый праздник – не просто дань уважения традициям осетинского народа, его богатому духовному наследию, это еще и напоминание всем нам о необходимости становиться лучше, терпимее к ближнему, стремиться к созиданию и соблюдать обычаи предков"

– Сергей Меняйло

Он подчеркнул, что Джеоргуыба популярен не только среди коренного населения республики. "Пусть в каждой семье, во всей республике и нашей большой многонациональной стране царят мир, согласие и благополучие!" – глава региона

Особенности праздника

Первый понедельник праздничной недели принято отмечать со своими родными. Далее в течение целой недели жителям республики нельзя употреблять ряд продуктов, среди которых птичье мясо, свинина и яйца. В преддверии же праздника необходимо принести в жертву либо барана, либо быка.