Шейх Аль Нахайян позвонил Ильхаму Алиеву

Президент ОАЭ этим вечером позвонил президенту Азербайджана, чтобы продолжить диалог, начатый в конце ноября в ходе личной встречи в Дубае, куда Ильхам Алиев прилетал на Всемирный саммит о климатических изменениях.

Сегодня вечером президент ОАЭ, шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян совершил телефонный звонок в Баку. Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел с ним переговоры о двусторонних отношениях и их перспективах

Президенты поговорили о путях расширения сотрудничества в экономике, прежде всего в "зеленой" энергетике, где у Азербайджана и ОАЭ уже есть значительный опыт совместных проектов.

Также лидеры Азербайджана и ОАЭ обменялись позициями по обоюдно интересным политическим темам регионального и международного масштаба.

Ильхам Алиев отметил результативность прошедшего в Дубае Всемирного саммита о климатических изменениях, в котором он сам участвовал в конце ноября, и высказал слова благодарности шейху Аль Нахайяну за оказанный прием.