Самолет "Узбекистан Эйрвейз" вынужденно сел в Анкаре

Воздушное судно, выполнявшее рейс из Ташкента в Стамбул, по пути село в Анкаре. Детали происшествия озвучили в "Узбекистан Эйрвейз".
Решение о посадке экипаж принял после того, как одному из пассажиров стало плохо.
В итоге самолет сел в Анкаре в 10:30 по местному времени (совпадает с мск). В воздушной гавани его уже ждала "скорая".
"В ближайшее время воздушное судно продолжит следование в аэропорт назначения в городе Стамбул"
– авиакомпания
Напомним, 9 января вынужденную посадку в Махачкале совершил самолет "Аэрофлота". Он вылетел из Москвы и направлялся в Сочи, но в воздухе у пожилого пассажиров повысилось давление. В столице Дагестана его передали врачам.
А 8 декабря самолет, летевший в Петербург, был вынужден вернуться в аэропорт вылета – Минводы – из-за разгерметизации салона.