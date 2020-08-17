Самолет "Узбекистан Эйрвейз" вынужденно сел в Анкаре

Лайнеру Uzbekistan Airways, летевшему из Ташкента, пришлось совершить вынужденную посадку в столице Турции. В авиакомпании назвали причину инцидента.

Воздушное судно, выполнявшее рейс из Ташкента в Стамбул, по пути село в Анкаре. Детали происшествия озвучили в "Узбекистан Эйрвейз".

Решение о посадке экипаж принял после того, как одному из пассажиров стало плохо.

В итоге самолет сел в Анкаре в 10:30 по местному времени (совпадает с мск). В воздушной гавани его уже ждала "скорая".

"В ближайшее время воздушное судно продолжит следование в аэропорт назначения в городе Стамбул"

– авиакомпания

Напомним, 9 января вынужденную посадку в Махачкале совершил самолет "Аэрофлота". Он вылетел из Москвы и направлялся в Сочи, но в воздухе у пожилого пассажиров повысилось давление. В столице Дагестана его передали врачам.

А 8 декабря самолет, летевший в Петербург, был вынужден вернуться в аэропорт вылета – Минводы – из-за разгерметизации салона.