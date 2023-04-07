"Сад дружбы" в Сочи будут создавать туристы

Опубликовано: 23:33, 7 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кубанский город-курорт Сочи прирастет новой зеленой территорией - за полтора года здесь создадут "Сад дружбы", деревья в котором будут высаживать туристы со всей России.

В скором времени на площади в пять гектаров в Сочи появится "Сад дружбы", рассказал координатор отдела Ботанический сад "Дерево дружбы" Борис Макаренко.

Новый сад, который появится на курорте в течение полутора лет, в отличие от привычных зеленых зон города, будет без множества субтропических растений. Задумка новой общественной территории состоит в том, чтобы этот сад собственноручно создавали сами отдыхающие, которые приехали на отдых на курорт, передает РИА Новости.

"Туристы из других регионов России смогут сами высадить в этом саду свое дерево и сделать вклад в историю нашего города", рассказал Макаренко.

В самом городском Ботаническом саду рядом с центром города растут субтропические плодовые и цветочные культуры и даже "Дерево Дружбы", в кроне которого растет 45 видов и сортов цитрусовых. Политики, культурные и спортивные деятели, приезжая на курорт из разных стран, традиционно делают дереву прививки в ознаменование братства всех наций.

Также в Сочи уже создается "Лес дружбы" с тропами и экзотическими растениями, он заложен в Хостинском районе Сочи и будет занимать несколько гектаров.