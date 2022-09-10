Россиянам не грозит дефицит рейсов в Турцию и Египет

В Российском союзе туристической индустрии рассказали, что ограничение на полеты авиаперевозчика Southwind Airlines не скажется на количестве рейсов из России в Турцию и Египет.

Нехватки рейсов из РФ в Турцию и Египет из-за отмены полетов авиаперевозчика Southwind Airlines не будет. Такое заявление сделал вице-президент Российского союза туристической индустрии Дмитрий Горин.

Он уточнил, что компания будет совершать полеты с технической посадкой в Анталье, которая будет занимать около часа.

"Запрет полетов турецкой авиакомпании Southwind Airlines над странами Евросоюза не приведет к дефициту рейсов из России в Турцию и Египет. Росавиация к началу апреля утвердила достаточно квот на зарубежные авиаперевозки, так что переносы или отмены отдельных рейсов не могут существенно осложнить ситуацию"

– Дмитрий Горин

Горин рассказал, что Турция снова лидирует по запросам на летний отдых. В 2023 году были допущены 1250 полетов в неделю в республику из РФ, но в итоге применялись 1100 рейсов.

Сейчас по этому маршруту совершают полеты 5 турецких и 11 российских авиаперевозчиков. Также рейсы могут быть выполнены по спецмаршруту через Казахстан, Грузию и акваторию Черного моря.

Также представитель РСТ подчеркнул, что, несмотря на увеличение времени в полете, цена билетов не возрастет.

"В прошлом году благодаря наращиванию объемов перевозки по Турции, даже несмотря на рост курса валюты, стоимость авиабилета упала с 60 тыс рублей в 2022 году до 35 тыс рублей"

– Дмитрий Горин

Ранее страны Европейского союза отказали перевозчику Southwind Airlines в совершении полетов над территорией Европы.