Вестник Кавказа

Ректор МГИМО поздравил с юбилеем Руслана Алиева 

Ректор МГИМО поздравил с юбилеем Руслана Алиева 
Ректор МГИМО поздравил торгпреда Азербайджана в России с юбилеем. Он пожелал ему здоровья, радости, преданных соратников и преданных друзей.

Ректор Московского государственного института международных отношений (МГИМО) Анатолий Торкунов поздравил торгового представителя Азербайджана в России Руслана Алиева с днем рождения. 

"Примите мои самые искренние поздравления по случаю вашего юбилея" 

- Анатолий Торкунов 

Ректор отметил, что Руслан Алиев - особенный человек в российском и международном бизнес сообществе. Он подчеркнул, что исключительный профессионализм, природная мудрость и дипломатичность являются ключами к успеху в любом деле. 

"Вы хорошо известны не только как хороший предприниматель! Ваша активная гражданская позиция, общественная - благотворительная и миротворческая, - деятельность вызывают огромное уважение и, несомненно, говорят о вашем неравнодушии, открытом и добром сердце" 

- Анатолий Торкунов 

В заключение ректор МГИМО пожелал Руслану Алиеву доброго здоровья, радости, вдохновения, крепкой опоры в лице преданных соратников и верных друзей.

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