Реконструкция СК Олимпийский проведена почти наполовину

Мэр Москвы рассказал о ходе реконструкции легендарного спорткомплекса "Олимпийский". По словам Сергея Собянина, это беспрецедентный проект.
В российской столице продолжается реконструкция спорткомплекса "Олмипийский" на Олимпийском проспекте, о ходе работ рассказал мэр столицы Сергея Собянин.
Он подчеркнул, что этот спортивный проект не имеет прецедентов в Москве. Глава города уточнил, что он реализуется на средства частных инвесторов, так что обветшавший к середине 2010-х комплекс ждет новое рождение.
"Сейчас "Олимпийский" готов почти наполовину"
– Сергей Собянин
Градоначальник добавил, что на месте прежних двух сооружений будут открыты четыре:
- арена,
- водный комплекс,
- ФОК,
- концертный зал.
Откроется обновленный "Олимпийский" уже в 2025 году.
Напомним, в 2017 году комплекс выкупила компания "Киевская площадь" Года Нисанова и Зараха Илиева.