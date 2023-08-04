Реконструкция СК Олимпийский проведена почти наполовину

Опубликовано: 19:42, 4 авг 2023 (UTC+3 MSK)

Мэр Москвы рассказал о ходе реконструкции легендарного спорткомплекса "Олимпийский". По словам Сергея Собянина, это беспрецедентный проект.

В российской столице продолжается реконструкция спорткомплекса "Олмипийский" на Олимпийском проспекте, о ходе работ рассказал мэр столицы Сергея Собянин.

Он подчеркнул, что этот спортивный проект не имеет прецедентов в Москве. Глава города уточнил, что он реализуется на средства частных инвесторов, так что обветшавший к середине 2010-х комплекс ждет новое рождение.

"Сейчас "Олимпийский" готов почти наполовину"

– Сергей Собянин

Градоначальник добавил, что на месте прежних двух сооружений будут открыты четыре:

арена,

водный комплекс,

ФОК,

концертный зал.

Откроется обновленный "Олимпийский" уже в 2025 году.

Напомним, в 2017 году комплекс выкупила компания "Киевская площадь" Года Нисанова и Зараха Илиева.