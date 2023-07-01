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Райдеров ждет обновленный скейт-парк в Невинномысске

Райдеров ждет обновленный скейт-парк в Невинномысске
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Скейтеров, роллеров и велосипедистов приглашают оценить открывающийся сегодня скейт-парк в Невинномысске. Экстремалов ждут обновленные разгонные рампы с устойчивым покрытием.

Уже в субботу 1 июля в Невинномысске распахнет свои двери скейт-парк с обновленным оборудованием для роллеров, скейтеров  и велосипедистов. Парк расположен на улице Менделеева. Об этом сообщил глава города Михаил Миненков. По его словам, пристальное внимание специалистов было приковано к покрытию разгонных рамп.

«В ходе проведенных работ, с целью устранения дефектов и удаления коррозии, были разобраны разгонные рампы. Также в ходе ремонта было полностью заменено покрытие разгонных рамп. С учетом опыта эксплуатации скейт-парка, новое покрытие будет устойчиво к неблагоприятным погодным условиям и защищено износостойкими материалами»

– Михаил Миненков

Далее он отметил, что в процессе восстановительных работ на площадке смогут покататься скейтбордисты, стритбордисты, велосипедисты и роллеры.

Парк ждет гостей каждый день с 8:00 до 21:00.

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